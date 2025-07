Dai Beatles alle serie Netflix, il grande mondo delle licenze

Milano, 7 lug. (askanews) - "Tutto, la comunicazione e anche il marketing e quindi anche lo sviluppo di prodotti, sta andando verso una continua referenza alla cultura pop". Si può partire da questa considerazione fatta da Paolo Lucci, fondatore e Managing Director di MLD Entertainment, per avvicinarsi al mondo delle licenze, ossia l'acquisto dei diritti di utilizzare alcuni brand molto popolari per sviluppare prodotti di ogni tipo. A questo grande mondo è dedicato il Milano Licensing Day in programma giovedì 18 settembre 2025 al NHOW Milano di Via Tortona.

"Il Milano Licensing Day - ha spiegato Lucci ad askanews - è un evento che ha 19 anni e che raccoglie i professionisti del licensing, da una parte quelli che offrono quelle che si chiamano proprietà intellettuali, motivo per cui nessuno ne parla ,perché nessuno capisce cosa è un proprietà intellettuale: i Beatles sono una proprietà intellettuale, Topolino è una proprietà intellettuale, Maserati o Ferrari sono proprietà intellettuali. Queste sono gestite da aziende che sono proprietarie di questi marchi, oppure rappresentano gli interessi di questi marchi, come agenzie specializzate. E da un'altra parte ci sono aziende di ogni caratura e di ogni merceologia, tante aziende italiane, sono circa 2.800 che hanno almeno una licenza passiva nel proprio portafoglio. Quindi abbiamo i licenziatari, aziende che cercano licenze, che incontrano i licenzianti, aziende che offrono licenze. Quindi di fatto è un marketplace, vero proprio".

Il mercato delle licenze è, nei fatti, enorme, nel 2023 a livello globale ha toccato i 356,5 miliardi di dollari in vendite retail, con una crescita del 4,6% e vede coinvolte le più grosse aziende del mondo che, proprio nello spirito di una cultura Pop sempre più diffusa, diffondono i loro messaggi a platee sempre più vaste attraverso prodotti di ogni tipo, partendo magari da una serie tv. "Per Netflix - ha concluso Lucci - significa la possibilità di essere fuori dal digitale, nel mondo fisico, con valore di marca assolutamente, che diffonde gli stessi valori di marca di Bridgerton, in piena coerenza".

Una delle novità di Milano Licensing Day 2025, che guarda ovviamente alla categoria sempre più ampia dei cosiddetti Kidult, è una piattaforma digitale di business matching, studiata per agevolare l'incontro tra brand, agenzie e professionisti del settore.