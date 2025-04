Da oggi si entra nel Regno Unito con l'autorizzazione elettronica ETA

Roma, 2 apr. (askanews) - Le nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito entrano in vigore oggi 2 aprile. Un treno Eurostar parte dalla Gare du Nord di Parigi diretto a Londra St Pancras, nel primo giorno in cui è diventato obbligatorio avere una "Electronic Travel Authorisation" (ETA), l'autorizzazione elettronica per recarsi oltremanica. Non è un visto, ma autorizza una persona a entrare nel Regno Unito.

L'introduzione dell'ETA è in linea con l'approccio adottato da molti altri Paesi per la sicurezza delle frontiere, tra cui gli Stati Uniti e l'Australia, e contribuisce a prevenire l'arrivo di persone che rappresentano una minaccia per il Regno Unito.

"No, ammetto che è stato abbastanza semplice, ho scaricato l'app e in effetti l'ho ricevuta subito, ma preferivo che non ce ne fosse neanche una. Perché sono più favorevole alla libera circolazione, è un altro ostacolo. Ho pagato 10 sterline, ma ho visto fra una settimana costerà 16 sterline, quindi non so quanto aumenteranno...", spiega Valentina Vapnarsky, viaggiatrice in partenza da Parigi.

"È una formalità in più, sono 20 minuti, mezz'ora su internet per provare a compilare il modulo, fare una foto, mandare la scansione del passaporto, fare un pagamento online che non sempre funziona, a seconda della carta di credito, la foto da ritagliare, è una seccatura inutile che capisco, capisco economicamente non è discutibile, ma non è accogliente diciamo",spiega un altro viaggiatore, Renaud Ruer.

L'ETA consente di recarsi più volte nel Regno Unito per soggiorni fino a sei mesi consecutivi, nell'arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare. Il modo più semplice per richiedere l'ETA è attraverso

l'applicazione "UK ETA app", altrimenti si può farne richiesta sul sito GOV.UK (apply on-line). Meglio fare richiesta in anticipo, prevedendo un massimo di tre giorni di attesa.