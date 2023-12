Curare e risolvere i problemi delle Pmi

Roma, 21 dic. (askanews) - Fulvio Mastrangelo è un dottore commercialista e consulente aziendale, con un background internazionale e un'importante carriera nel mondo professionale e imprenditoriale: "Da anni mi dedico con passione a supportare grandi imprese clienti nella loro conduzione e a facilitare società multinazionali estere nella gestione dell'attività in Italia, ma la mia più grande sfida è guidare le Piccole e Medie Imprese a realizzare il loro potenziale in Italia e all'estero.

Con una visione innovativa e lungimirante, unita alla sua capacità di navigare tra le diverse realtà aziendali, Mastrangelo ha, dunque, sviluppato, attraverso il suo gruppo internazionale di consulenza Beside You Group, un modello innovativo rivolto alle piccole e medie Imprese (con fatturati che vanno da 3 a 25 milioni di euro per le piccole e da 25 a 80 milioni di euro per le medie: "Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma -sottolinea- che vuole liberare le Pmi da iniziative frammentarie e integrare un sistema sinergico che apre l'accesso a risorse chiave e opportunità cruciali per la loro crescita".

Si curano così i mal di pancia di realtà che sono invece il fulcro del sistema Italia: "Il principale punto di forza del modello -afferma Mastrangelo- risiede nella trasformazione aziendale che permette a ogni area di rafforzare le altre, accelerando l'efficacia complessiva dell'impresa. É questo insomma il segreto per rendere le Piccole e Medie Imprese esponenzialmente più efficaci e autorevoli, consentendo loro di competere a livelli superiori: "Il nostro approccio non è solo tecnico, ma anche imprenditoriale. Vogliamo aiutare le aziende a crescere non solo in dimensioni, ma soprattutto in forza e influenza sul mercato, acquisendo potenza, agilità e competitività". Il gruppo di Mastrangelo ha segnato un cambiamento nell'approccio professionale, puntando a offrire soluzioni innovative per affrontare i temi più cruciali di CEO e imprenditori. "Il nostro differenziale sta nell'ascoltare le esigenze emergenti di CEO e imprenditori, disegnare le soluzioni più efficaci per raggiungere i loro obiettivi e portare i risultati attraverso il lavoro sinergico ed esperto del team dei professionisti specializzati in aree multidisciplinari, l'introduzione di nuove aree di consulenza come la sostenibilità e l'innovazione, l'attuazione di modelli strutturati e personalizzati, la tecnologia sempre all'avanguardia, e le nostre sedi estere dove assistiamo le imprese che vogliono iniziare un'attività in loco".

"La piccola e la media impresa, se ben guidate e mantenendo elasticità e leggerezza, possono fare grandi cose e questo perché riescono finalmente, a competere efficacemente con le complessità del mercato anche internazionale, a ottenere più facilmente finanziamenti, a essere rispettati dai fornitori riconosciuti come leader dai propri clienti", conclude Mastrangelo, che ritiene indispensabile per i CEO e gli imprenditori delle PMI attuare un sistema integrato che li porta fuori dal guado e li conduce a risultati eccellenti.