Cremonini duetta con Elisa , gran finale del tour all'Olimpico a Roma

Roma, 18 lug. (askanews) - Romantico, rock ed elettropop. E' Cesare Cremonini che conquista l'Olimpico, chiudendo il suo tour dei record con una doppietta sold out - giovedì 17 luglio con ospiti Elisa e Luca Carboni e venerdì 18 (questa sera atteso Jovanotti) - davanti a 120.000 fan in delirio, un mega palco e un'esibizione di circa due ore e mezzo in questa Roma diventata per il cantautore bolognese "il cuore della musica", punto di svolta della sua carriera, anche in vista del live già annunciato il 6 giugno 2026 al Circo Massimo.

Il concerto si è aperto con "Cercando Camilla" e "Alaska Baby", title track dell'ottavo album in studio, salendo via via di intensità con grandi successi come "Dicono di me", "PadreMadre", "Comico (Sai che risate)", "Ora che non ho più te" (sempre dal nuovo album), "La nuova stella di Broadway", "Lost in the weekend" e altre. L'Olimpico si è infiammato con "Vieni a vedere perché", "Le 6 e 26", "Mondo" che ha preannunciato la partecipazione in carne e ossa di Lorenzo Cherubini nella seconda serata, e ancora "Logico #1 e "Greygoose".

"Formidabile, una donna magnifica, è con noi questa notte la mia amica Elisa!", ha detto Cremonini, dopo essersi esibito con lei in una meravigliosa ed eterea "Aurore Boreali". "Grazie Cesare, grazie Roma, mi hai regalato un sogno", ha replicato Elisa Toffoli, mentre Cremonini ha ricordato la sua partecipazione ad alcune date del tour, ironizzando sul fatto che "l'avrebbe voluta tutte le sere, tutte le notti" perché Elisa è "stata il suo angelo".

In scaletta ancora chicche come "Figlio di un re" e poi il duetto con Luca Carboni in "San Luca" (da Alaska Baby): "Non ho parole Cesare, Roma, è bellissimo essere qui con voi", ha commentato l'artista, anche lui bolognese, di "Mare mare". "Questa canzone è nata da un incontro del destino, siamo arrivati l'uno nella vita dell'altro in un momento particolarissimo. Essere qui sul palco davanti a voi è qualcosa che significa molto più di qualunque disco numero di biglietti venduti, il successo di un 'Mondo' che stai creando, lo crei prima, grazie Luca".

Gran finale tutto da ballare con l'immancabile "50 special", "Marmellata #25", "Poetica", "Nessuno vuole essere Robin" e "Un giorno migliore".

Il Cremonini Live Tour ha infiammato nel 2025 13 stadi per 600.000 spettatori e ripartirà il 6 giugno 2026 dal Circo Massimo di Roma, per poi proseguire all'Ippodromo Snai La Maura di Milano il 10 giugno, all'autodromo di Imola (Music Park Arena) il 13 giugno e alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno.