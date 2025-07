Rubio si augura "de-escalation" dopo attacco di Israele nel sud Siria

Washington, 16 lug. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di sperare in una "de-escalation" nella Siria meridionale nelle "prossime ore", parlando di un'incomprensione tra Israele e Siria in seguito agli attacchi israeliani contro Damasco.

"È complicato, ovviamente. Si tratta di rivalità storiche di lunga data tra diversi gruppi nella Siria sud-occidentale, i beduini, la comunità drusa, e questo ha portato a una situazione spiacevole e a un'incomprensione, a quanto pare, tra la parte israeliana e quella siriana. Abbiamo dialogato con loro mattina e sera, con entrambe le parti, e crediamo di essere sulla strada giusta per una vera de-escalation, e poi, si spera, di tornare sulla strada per aiutare la Siria a ricostruire il suo Paese e a raggiungere una situazione molto più stabile in Medio Oriente. Nelle prossime ore, speriamo di vedere progressi concreti".