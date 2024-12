Costa (M5s) denuncia Fugatti per l'uccisione "assurda" dell'orso M91

Roma, 4 dic. (askanews) - "Abbiamo depositato in questo momento al comando provinciale dei Carabinieri la denuncia penale contro il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per l'omicidio dell'orso M91, accaduto pochi giorni fa. Una morte determinata dal presidente Fugatti in modo assurdo, atroce e senza ragione". Così Sergio Costa, vicepresidente della Camera, all'uscita del Comando Provinciale Carabinieri, in Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, accompagnato dai parlamentari di M5s Carmen Di Lauro, Susanna Cherchi e Gisella Naturale.

Costa ha poi lanciato un appello "a tutte le associazioni animaliste e ambientaliste, a tutti i comitati, a tutti i cittadini", affinché si uniscano alla denuncia. "Andate in un comando dei carabinieri e depositate delle denunce che si abbineranno alla nostra e daranno più forza anche a noi che stiamo combattendo questa battaglia", ha esortato.