Corte del Dome porta specialità liguri a TuttoFood: puntiamo su estero

Milano, 3 mag. (askanews) - Un marchio di specialità gastronomiche regionali. Una selezione di prodotti premium realizzati con materie prime di qualità da artigiani del territorio. Corte del dome, il brand gastronomico ideato dall'imprenditore ed esperto di comunicazione Domenico Mangiarano, si presenta ora a Tuttofood, la fiera internazionale dell'agroalimentare con una novità: dopo il debutto a settembre delle specialità toscane, arriva una linea di prodotti liguri ispirati alle ricette più rappresentative della cucina regionale.

"Corte del Dome è un progetto imprenditoriale che punta totalmente sull'eccellenza del prodotto - ci ha detto Domenico Mangiarano, founder di Corte del Dome - in occasione del TuttoFood che si svolgerà a Milano dal 5 all'8 di maggio, avremo l'opportunità, come promesso a settembre, di lanciare quelle che saranno le nostre referenze dell'eccellenza del made in Liguria, tra cui non potranno mancare naturalmente quelle che sono le trofie al pesto e le trenette al sugo di olive taggiasche".

Sviluppato in collaborazione con Marco Stabile, chef e patron del ristorante Ora d'Aria di Firenze, Corte del Dome, che nel nome porta quello del suo fondatore Domenico Mangiarano, anche per la linea ligure è andato alla ricerca di materie prime e ricette originali della cultura gastronomica regionale. La pasta è sicuramente protagonista con i suoi formati tradizionali, ma c'è, immancabile, il pesto alla genovese, e poi il pesto rosso, il paté e le olive taggiasche denocciolate oltre alla profumata focaccia al rosmarino. Una proposta che da Tuttofood punta a conquistare i mercati esteri.

"Dopo TuttoFood partiremo per Riad, dove andremo ad esplorare il mercato dell'Arabia Saudita, - ha anticipato - stiamo già in contatto con diversi importatori di quella nazione. Quello è un Paese, l'Arabia Saudita e il mercato degli degli Emirati in generale, che è un target a cui la Corte del Dome punta molto senza dimenticarci anche comunque l'Europa, noi stiamo già vendendo in Belgio, stiamo già vendendo qualcosa in Francia".

Anche gli Stati Uniti sono nei radar di Corte del Dome per la crescita futura ma l'incertezza legata ai dazi dell'amministrazione Trump ha messo temporaneamente in stand by il progetto di sviluppo: "È un mercato che noi stiamo esplorando e con cui in realtà abbiamo già un accordo di massima con un importatore della Florida - ha raccontato - naturalmente stiamo aspettando le ultime decisioni che verranno prese sui dazi, anche se naturalmente il nostro prodotto soffrirà di meno rispetto ai prodotti più mass market. In questo momento stiamo in attesa, abbiamo l'accordo già lì pronto, perché il problema è la non certezza di quando verrà sdoganata la merce".

In attesa di capire gli sviluppi sul mercato americano Mangiarano lavora allo sviluppo delle nuove linee regionali, con l'obiettivo entro l'anno di portare sul mercato la selezione dei prodotti dal Piemonte.