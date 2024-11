COP29, Miliband (Gb): continuiamo a cercare una soluzione

Milano, 23 nov. (askanews) - Il Segretario all'Energia del Regno Unito Ed Miliband esprime il suo sostegno a un accordo alla conferenza COP29 delle Nazioni Unite in stallo a Baku, in Azerbaigian, che propone che le nazioni ricche aumentino il loro impegno finanziario nei confronti dei paesi più poveri per combattere il cambiamento climatico, accettando al contempo che l'accordo potrebbe non ottenere l'approvazione. "Alla fine, le parti dovranno decidere l'accordo offerto e se è un accordo accettabile o meno. Personalmente penso che dobbiamo andare avanti", afferma Miliband, il giorno in cui le nazioni più a rischio clima al mondo hanno abbandonato le consultazioni a Baku per protesta, mentre le tensioni latenti su un accordo finanziario duramente combattuto sono uscite allo scoperto.