Controlli rafforzati per l'apertura dalle Porta Santa a Roma

Roma, 24 dic. (askanews) - Imponenti controlli a Roma per l'apertura del Giubileo, nelle strade attorno al Vaticano sono schierate le forze dell'ordine. I fedeli già dalle prima ore del pomeriggio si sono messi in coda al varchi per i controlli con il metal detector; può accedere alla Basilica solo chi è in possesso del biglietto e in piazza solo chi si è preventivamente registrato sul sito del Giubileo ottendondo un Qr Code.

Per l'"Anno Santo" 2025 della Chiesa cattolica, un grande pellegrinaggio internazionale, sono attesi a Roma oltre 30 milioni di fedeli da tutto il mondo.