Conte: Meloni ossessionata da mio ex governo, si sottrae al confronto

Roma, 30 mag. (askanews) - "Abbiamo un presidente del consiglio educato, ma il tema è quello di confrontarsi, non è salutarci, perché ci possiamo salutare in ogni occasione, anche a distanza. Il tema è che visto che attacca molto, anche misure che abbiamo fatto, addirittura alcune volte ha dimostrato di essere ossessivamente condizionata dal nostro precedente governo che è stato forse il governo più riformista, anzi sicuramente il più riformista, detto da tanti addetti ai lavori della storia, e forse potrebbe anche confrontarsi no? Anziché andando a scegliere l'interlocutore di turno, violando la parità di condizioni e non tenendo conto della realtà delle sue ossessioni": lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, ospite a Tribù su Sky TG24, rispondendo su un saluto rivoltogli dalla premier Meloni.