Concerto di musica classica indiana a Roma inaugura il Summer Mela

Roma, 22 giu. (askanews) - Il concerto di musica classica indiana dhrupad del vocalist Sumeet Anand Pandey insieme a Parminder Singh al pakhawaj e Ritika Pandey alla tanpura ha aperto venerdì 21 giugno, nei giardini di fronte a Castel Sant'Angelo a Roma, la dodicesima edizione del festival di cultura indiana Summer Mela, manifestazione promossa da FAD - Fondazione Alain Daniélou e prodotta da Kama Productions, volta a divulgare le più raffinate tradizioni indiane declinandole anche in chiavi di ricerca contemporanea.

Il concerto di musica indiana è stato preceduto dalla sessione aperta di yoga, diretta da Riccardo Serventi Longhi, per celebrare la decima Giornata internazionale dello Yoga.

Il Summer Mela si svolge tra Roma e Zagarolo fino 30 giugno con una serie di concerti, workshop, spettacoli di danza e proiezioni cinematografiche.

Prossimo appuntamento il 25 giugno nell'arena estiva della Casa del Cinema, alle 19, per il Concerto di Musica classica indiana "Sound of the great Indian Desert" interpretato da Sabir Khan allo sarangi e Heiko Dijker alla tabla. A seguire, intorno alle 21, verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano il film lungometraggio "Court" di Chaitanya Tamhane (2014). L'opera sarà introdotta dal pesidente ISMEO Adriano V. Rossi e dal direttore artistico FAD e Kama Productions Riccardo Biadene.

A chiudere il programma, il 30 giugno, alle 19, sarà lo spettacolo di Danza Odissi e Bharatanatyam che vede protagonista Sooraj Subramaniam nella splendida cornice della Sala degli Affreschi di Palazzo Rospigliosi, a Zagarolo. In tale ambito saranno presenti il sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi, il Presidente dell'Istituzione Palazzo Rospigliosi Cekeste Peronti, Riccardo Biadene e Marianna Biadene dell'Associazione Gamaka.

A corollario degli eventi dal vivo, nella stessa cornice di Zagarolo, La Fondazione FAD in collaborazione con l'Associazione Gamaka organizza un Workshop di Danza Indiana in stile Odissi con il maestro Sooraj Subramaniam, danzatore/coreografo di fama internazionale, in programma il 29 e 30 giugno. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 25 giugno contattando l'Associazione Gamaka all'indirizzo gama-ka@live.com

L'accesso agli eventi del festival è gratuito e libero a tutti, il workshop è a pagamento.