Parmigiano Reggiano a TuttoFood per potenziare crescita internazionale

Milano, 6 mag. (askanews) - Per la Dop del Parmigiano reggiano l'interesse dei mercati esteri è crescente. Nei primi 3 mesi dell'anno la quota di export è ulteriormente aumentata di un 4,6% dopo il record del 2024, arrivando a pesare oltre la metà dei volumi totali. Forte di questi numeri il Parmigiano Reggiano si presenta in questi giorni a TuttoFood. Un'occasione per raccontare a buyer di tutto il mondo la varietà e la biodiversità di questo formaggio e fare cultura intorno a quello che è un portabandiera dell'agroalimentare italiano.

"Parmigiano Reggiano è presente a TuttoFood per incontrare le catene della distribuzione e i buyer internazionali, ma non si parla solo di business - ci ha detto Carlotta Barbieri, responsabile eventi Parmigiano Reggiano - Infatti il consorzio del Parmigiano Reggiano utilizza quest'edizione della fiera milanese per porre l'accento anche sulla formazione. Da anni il Parmigiano Reggiano investe tantissimo sulla tutela del prodotto con un'ampia vigilanza sui mercati internazionali. ma sempre di più siamo attenti a presidiare i punti vendita di tutto il mondo per una presentazione ottimale del prodotto e soprattutto per garantire altissimi standard di qualità".

Nonostante la forte incertezza sui mercati esteri legata alla guerra dei dazi scatenata dall'amministrazione Trump, Il Consorzio di tutela continua a investire sul presidio dei punti vendita ma anche sul supporto agli operatori, attraverso un percorso di formazione che è conoscenza del prodotto. Passaggio chiave per conquistare sempre nuovi consumatori. Non a caso nei giorni di Tuttofood allo stand del Parmigiano Reggiano i protagonisti sono proprio i caseifici.

"Formare vuol dire insegnare, insegnare a conservare e a presentare il parmigiano reggiano nel modo ottimale per mantenere un altissimo standard di qualità - ha aggiunto - In questa edizione abbiamo 4 caseifici ogni giorno che rappresentano al meglio il prodotto attraverso la degustazione e la presentazione delle nostre biodiversità. Si parla di stagionature dai 12 agli oltre 100 mesi alle razze bovine, razza frisona, la razza bianca modenese, la rossa reggiana e la nostra bruna alpina. Fino ad arrivare alle distintività di prodotto come il prodotto di montagna e il parmigiano reggiano biologico".

Ai caseifici, nei giorni della fiera, toccherà giocare il ruolo di ambasciatori nel mondo di questa Dop . Per continuare a crescere in nuovi Paesi ma anche a garantire il presidio su un mercato come gli Stati Uniti che nonostante la flessione del primo trimestre resta il primo mercato estero per il Parmigiano Reggiano con il 22,5% sul totale delle esportazioni.