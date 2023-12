Compravendite immobiliari: il nuovo ruolo dell'agente

Roma, 1 dic. (askanews) - Comprare e vendere casa è sempre più complesso ne abbiamo parlato

con il gruppo Eden immobiliare, stimata realtà del settore.

La burocrazia crescente e le normative stringenti rendono rischioso agire in autonomia, optare per il fai da te infatti espone alla possibilità di incorrere in errori dettati dall'inesperienza.

"Quando si pensa alla compravendita immobiliare si pensa all'accordo tra le parti, - spiega Giorgio Ferrari, presidente di Eden Gruppo Immobiliare - cioè mettersi d'accordo sul prezzo, in

realtà al giorno d'oggi quando a seguito di un accordo economico occorre fare una approfondita valutazione della documentazione

sull'immobile in quanto anche piccole cose, piccole difformità dell'immobile rendono impossibile la compravendita".

Per districarsi tra tante insidie è fondamentale rivolgersi a professionisti, bisogna considerare però che non tutti gli agenti immobiliari lavorano nello stesso modo:

"Il ruolo dell'agente immobiliare è cambiato moltissimo negli ultimi anni - continua Ferrari - fino a qualche anno fa l'attività prevalente dell'agente immobiliare era quella di

creare un accordo tra le parti. Si limitava a far incontrare chi comprava e chi vendeva la casa e a trovare un accordo economico. Al giorno d'oggi invece questo non più sufficiente. È un diritto

di chi compra e di chi vende casa di poter chiedere informazioni

dettagliate".

Come si può quindi individuare il professionista giusto a cui rivolgersi?

"Il buon agente immobiliare è quello che fa tante domande -approfondisce Andrea Masi, vicepresidente di Eden Gruppo

Immobiliare - quindi chiede informazioni sullo statodell'immobile e soprattutto chiede documentazione per poi andarla

a verificare. A volte si è troppo scrupolosi nel verificare la documentazione, però tutte queste precisazioni sono fondamentali per poi portare alla chiusura della compravendita in maniera

serena, in maniera tranquilla senza poi riscontrare potenziali problemi durante il percorso".

Altro elemento da considerare nella scelta è l'attenzione posta dall'agenzia sulla promozione degli immobili.

"Oggi funziona tutto online - Racha Hafez, responsabile comunicazione Eden Gruppo Immobiliare - quindi bisogna vedere i

portali immobiliari, il sito dell'agenzia, le pagine social dell'agenzia. Fare una ricerca online su Google delle agenzie immobiliari. Cosa bisogna guardare? Quanti immobili ha venduto,

quanto ha investito sui vari portali, su quanti portali. Gli annunci che di solito vengono visitati di più sono quelli delle prime pagine. Questo è un investimento molto importante per

un'agenzia immobiliare per essere tra le prime pagine".

E anche il prestigio ed il posizionamento online dell'agenzia possono avere un ruolo nella riuscita di una operazione."Viviamo in un'epoca digitale - conclude Masi - è sufficiente

fare una ricerca su internet che non è solo limitarsi a verificare il sito dell'agenzia ma effettivamente andare a ricercare per nome l'agenzia, il nome delle persone che ci

lavorano. Facilmente troverete tutti i feedback sulle reputazioni che avete ricercato".