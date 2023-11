Colpo vicino al valico di Rafah, l'Egitto: aiuteremo 7.000 a evacuare

Roma, 2 nov. (askanews) - Attacco vicino al valico di Rafah, dove decine di persone si sono radunate prima dell'apertura per il secondo giorno per l'evacuazione di palestinesi feriti, stranieri e cittadini con doppio passaporto. Nelle immagini si sente un colpo sullo sfondo e si vede il fumo tra le abitazioni.

L'Egitto, attraverso il suo ministero degli Esteri ha fatto sapere che aiuterà a evacuare "circa 7.000" stranieri e cittadini con doppia cittadinanza dalla Striscia di Gaza. In un incontro con i diplomatici stranieri, il viceministro degli Esteri Ismail Khairat ha dichiarato che il Paese si sta preparando "a facilitare l'accoglienza e l'evacuazione dei cittadini stranieri da Gaza attraverso il valico di Rafah" non dando però dettagli o una tempistica per il piano d'evacuazione egiziano.