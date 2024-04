Losanna, 27 apr. (askanews) - Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha annunciato che gli atleti palestinesi saranno invitati ai Giochi Olimpici di Parigi, "anche se nessun atleta si qualificherà sul campo". "il Comitato Olimpico Nazionale della Palestina beneficerà degli inviti, come altri Comitati Olimpici nazionali che non hanno un atleta qualificato", ha dichiarato Bach in un'intervista presso la sede del Cio a Losanna.