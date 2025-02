Cardinale Bagnasco: non c'è motivo di parlare di dimissioni del Papa

Roma, 25 feb. (askanews) - A Piazza San Pietro alle 21 tanti fedeli si sono ritrovati per recitare il rosario per Papa Francesco, ricoverato da giorni al Gemelli. Il cardinale Angelo Bagnasco, intervistato da Rtl102.5 - nel corso di Non stop news - ha parlato della salute del Santo Padre e ha detto che "non si dimetterà".

"Pregare in questa piazza che è il cuore del cattolicesimo per il Santo Padre è una grande espressione di fede e di comunione con lui - ha dichiarato - penso che tutto il mondo, chi ha visto o partecipato in qualche modo a questo momento di preghiera del rosario, lo porterà nel cuore".

Sulle condizioni di salute del Papa, l'ultimo bollettino prima del rosario parlava di "lieve miglioramento", Bagnasco ha detto: "Questa è già una cosa bella, preghiamo e continuiamo a pregare perché migliori sempre di più e ritorni al suo ministero". E su eventuali dimissioni del Papa, ha risposto: "Mi pare non ci sia motivo di parlare di queste cose o pensarle".