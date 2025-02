Captain America in sala, contro Sam Wilson c'è Harrison Ford

Roma, 11 feb. (askanews) - L'attesa per i fan della Marvel è terminata: il 12 febbraio arriva nei cinema italiani "Captain America: Brave New World". Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un complotto globale prima che scatti un allarme rosso.

Questo film rappresenta la consacrazione cinematografica di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, che aveva ereditato lo scudo da Steve Rogers-Chris Evans al termine di "Avengers: Endgame". "Entrambi i personaggi sono ex soldati, affidabili, sicuri di sé, esseri umani rispettabili. - ha detto Anthony Mackie - Sam non ha il siero che lo aiuta ma ha un gran cuore. Non lotta contro il cattivo che è davanti a sé, ma combatte anche l'insicurezza che ha dentro. Quello che posso dire è che entrambi i personaggi sono estremamente umani, ed è forse quello che la gente ama dei film di Captain America. Sono, comunque, dei personaggi in cui ti puoi riconoscere".

In questo film Captain America è un leader, come lo è il Presidente degli Stati Uniti, ma hanno delle visioni totalmente diverse, soprattutto sull'impiego della forza e dei poteri dei supereroi. "Credo che i buoni leader non debbano aver paura di sbagliare, in generale, perché spesso devono prendere delle decisioni difficili. - ha affermato Mackie - E io credo che il mio Sam sia pronto per prenderle".

Harrison Ford alla domanda su chi siano i veri leader oggi ha risposto: "Gli eroi sono quelle persone che fanno cose fuori dall'ordinario, motivate da impulsi positivi, che ci proteggono".