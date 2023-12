Cancellati 14 Eurostar, caos per le partenze di Capodanno

Roma, 30 dic. (askanews) - Panico per chi voleva mettersi in viaggio a Capodanno. Immagini da Londra, con una stazione affollatissima di persone intente a guardare i tabelloni dopo che Eurostar ha cancellato almeno 14 treni a causa di un tunnel britannico allagato. Stesse immagini da Parigi, alla Gare du Nord, per l'interruzione dei collegamenti ferroviari con Londra.

"A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, siamo costretti a cancellare alcuni treni da e per Londra", ha scritto Eurostar sul suo sito. Cancellazioni che si verificano in uno dei fine settimana più affollati dell'anno. E il servizio meteo britannico ha emesso un'allerta per pioggia, neve e ghiaccio in gran parte del Paese, complicando la situazione. Il 21 dicembre, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar avevano già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica.