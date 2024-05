Caivano, Meloni a De Luca: io a passeggio? Se il risultato è questo magari...

Caivano (Na), 28 mag. (askanews) - "Voglio dire senza polemica al presidente Vincenzo De Luca che ieri ha definito quella di oggi 'una passeggiata del governo', che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati avremo una politica più rispettata dai cittadini. Esporteremo questo progetto e avremo molte altre Caivano".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia di inaugurazione del centro sportivo di Caivano, a cui è presente il governatore.

"Non ho mai parlato di passeggiata", per la cerimonia a Caivano, ha replicato il governatore della Campania. "Mi ero permesso di prendere in giro Durigon ieri per la passeggiata che abbiamo fatto al molo Beverello. Ma sono esponenti di governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo. "State sereni, direi agli esponenti del governo nazionale, è una pura casualità...".