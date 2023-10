Buchmesse 2024, l'Italia ospite d'onore tra radici e futuro

Francoforte, 19 ott. (Askanews) - Un'Italia plurale, consapevole del proprio passato, ma che lo vuole usare per guardare al futuro. È questa l'idea della partecipazione del nostro Paese come Ospite d'onore all'edizione 2024 della Buchmesse di Francoforte, che proprio durante la fiera del libro tedesca è stata presentata dal commissario governativo Mauro Mazza.

"Se io dico il titolo che abbiamo scelto per questa nostra importante presenza italiana del prossimo anno, che è 'Radici nel futuro' - ha detto Mazza ad askanews - forse già si capisce la nostra mission e cioè recuperare nel presente culturalmente il meglio della nostra bellissima importante tradizione, recuperare il meglio e portarlo con noi nel futuro, con l'aggiunta della scintilla del presente e proprio in questo momento è importante pensare e costruire un domani migliore".

Dal palco i vari ospiti, in rappresentanza del ministero della Cultura, dell'Associazione italiana editori e alla presenza dell'ambasciatore in Germania, Armando Varricchio, hanno sottolineato, con il commissario, la volontà di dare una visione plurale del nostro Paese, dei suoi libri e più in generale di tutta la sua cultura. E nel video realizzato per promuovere la partecipazione dell'Italia un'immagine sintetizza più di altre questa volontà di confronto: il dialogo tra Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini, politicamente lontanissimi, ma uniti dalla poesia.

Ovviamente la Buchmesse è anche una fiera, ed è una delle più importanti vetrine per gli editori italiani, e in questo senso l'AIE di Innocenzo Cipolletta punta su una maggiore politica industriale per il settore. E anche a tale aspetto si vuole orientare la nostra partecipazione 2024.

"Vedo già da ieri un fermento di scambi, di incontri - ha aggiunto Mauro Mazza - e vedo anche un sorriso, pure se si parla di commercio, di impresa oltre che di cultura, e questa è una cosa molto positiva, perché se questo clima è sereno, nonostante tutto, nonostante le polemiche anche aspre di questi giorni per quanto sta accadendo in Medio Oriente che sono rimbalzate anche all'interno della Buchmesse, ecco, resistere, fare in modo che questa manifestazione non venga fagocitata dalla cronaca drammatica è un modo per guardare al domani".

Per il 2024 il padiglione dell'Italia sta venendo progettato da Stefano Boeri e sarà strutturato intorno a due grandi arene, proprio per il dibattito e il confronto. Ci sarà come testimonial il fisico Carlo Rovelli, dopo le polemiche dei mesi scorsi. Accanto a lui sono stati chiamati anche il professor Stefano Zecchi e la scrittrice Susanna Tamaro.