In questa edizione: Marocco: terremoto di magnitudo 6.8, Marocco: appello urgente per le donazioni di sangue, G20: "Le crisi a cascata rappresentano una minaccia per la crescita globale a lungo termine", Fitto: "Sul fronte del PNRR stiamo lavorando in perfetta sintonia con la task force della Commissione europea", Scuola: settimana prossima la riapertura con l'ombra del covid, Calcio: stasera Macedonia del Nord-Italia.