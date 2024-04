In questa edizione: Attacco a Rafah, Idf approva nuovo piano. Europee, Meloni scende in campo: mi candido. La Russa. "Mattarella grande presidente". Ita-Lufthansa: verdetto Ue slitta al 13 giugno. Venezia, Papa ai giovani: siate rivoluzionari. Oggi l'Inter in festa a Milano.