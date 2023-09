In questa edizione: Lampedusa al collasso, migranti in fuga, Cina: conseguenza da indagini Ue su auto, Libia, 5500 morti per le inondazioni, Nuovo blitz a Caivano, 400 uomini in campo, Due operai morti in poche ore, Dia: mafie puntano a Metaverso, rischi da web.