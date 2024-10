Brand Usa, Atlanta pronta a ospitare Mondiali e tifosi italiani

Londra, 22 ott. (askanews) - Atlanta è una delle città più internazionali degli Stati Uniti; un'ottima connettività aerea con l'Italia. E soprattutto sarà una delle città della Coppa del Mondo FIFA 26, ospitando otto partite. Ce ne parla William Pate, presidente e CEO di Atlanta Convention & Visitors Bureau (ACVB):

"Atlanta ha una comunità italiana molto vivace in città. Molti ristoranti meravigliosi sono stati fondati da italiani. Amo il cibo italiano, quindi per me è qualcosa di emozionante da roccontare. Abbiamo anche un consolato ad Atlanta. La nostra Camera di Commercio lavora a stretto contatto con loro su questioni commerciali. Abbiamo molti scambi tra Atlanta, Georgia e l'Italia. Una partnership vibrante. Delta, come sapete, ha stabilito voli diretti in tutta Italia, quindi è molto facile arrivarci con un semplice volo, un volo diretto per Atlanta, che a sua volta ha più voli diretti per destinazioni negli USA più di chiunque altro. E abbiamo più voli diretti internazionali di qualsiasi altra città negli USA, fatta eccezione per JFK. Quindi è un viaggio molto facile da fare".