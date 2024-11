Boom di Bluesky, il social è già l'alternativa a X

Milano, 18 nov. (askanews) - L'ascesa politica di Elon Musk nella prossima amministrazione Trump non piace a molti tanto che nelle ore dopo il risultato delle elezioni presidenziali americane più di due milioni e mezzo di persone in fuga da X si sono iscritte a Bluesky, social network concorrente che si presenta come alternativa. La piattaforma supera ormai i 16 milioni di iscritti, molto lontana ancora dai numeri monster degli altri social network, ma il facile utilizzo lo rende assai appetibile. Il social invita ad addestrare l'algoritmo mettendo like ai contenuti che ci interessano, nella sostanza è una piattaforma di "microblogging" che sfrutta un codice open source, gli utenti hanno a disposizione 300 caratteri per scrivere un post anche in forma multimediale che qui, si chiamano "skeet". Anche nel logo, una farfalla azzurra, richiama lo spirito del vecchio Twitter, e promette maggiore libertà di fruizione. Le novità sono tante e la sfida è aperta.