Bit, Turismo Marche: focus su cultura con Pesaro capitale 2024

Milano, (askanews) - E' la cultura uno dei focus su cui si è concentrata l'azione di promozione turistica della Regione Marche alla Borsa internazionale del turismo 2024. Ne parla con Askanews l'assessora regionale alla cultura Chiara Biondi.

"Quest'anno le Marche ospitano la capitale italiana della Cultura a Pesaro, quindi il 2024 sarà un anno molto importante - afferma l'assessora - Una città che ha saputo con il suo progetto coinvolgere i 50 comuni che fanno parte della provincia di Pesaro dove ognuno sarà per una settimana capitale italiana della cultura con tante iniziative tante eventi".

"Ma le Marche non sono solo questo, perché quest'anno noi presentiamo oggi proprio da qui la quarta edizione del "Marchestorie", un festival che ha raccontato le storie della nostra regione e quest'anno si presenta con un'edizione rinnovata, in cui il focus sarà dedicato alla poesia. Sappiamo perfettamente che il Leopardi per scrivere le sue poesie ha tratto ispirazione proprio dalle bellezze naturalistiche di questa regione, per esempio il Colle dell'Infinito, che per lui è stata fonte di ispirazione. Ma pensiamo a quante altre bellezze naturalistiche sono state fonti d'ispirazione per altri poeti: noi le vogliamo raccontare quest'anno attraverso il festival Marchestorie".

"Sempre parlando di cultura - prosegue Biondi - ospiteremo l'Assemblea nazionale di Icom ad Ancona. L'Icom che è una community formata da operatori del settore culturale di grandissimo livello, che farà tappa per la prima volta nella nostra regione".

"Proseguiamo ancora con ad esempio Art Lab, che è una piattaforma dedicata a tutti quelli che sono i maggiori operatori del settore culturale. Farà tappa al 11 del 12 aprile a Montalto delle Marche, che è il nostro Borgo che si è aggiudicato i 20 milioni di euro del bando della Linea A dei Borghi del Pnrr e che ospiterà tutti gli altri comuni italiani che si sono aggiudicati questo importante bando. Sarà un momento importante per confrontarsi, per pensare anche a come poter innovare il sistema culturale, perché la cultura comunque per noi nelle Marche rappresenti inevitabilmente un motore di sviluppo della nostra economia".