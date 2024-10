Beyoncé e Kelly Rowland presentano Kamala Harris al Texas

Houston (Texas), 26 ott. (askanews) - Due superstar per Kamala Harris: Beyoncé e Kelly Rowland hanno dato il benvenuto alla vicepresidente degli Stati Uniti e candidata presidenziale democratica durante un grande comizio a Houston in Texas, uno stato tradizionalmente repubblicano ma su cui non si spengono le speranze dei dem. "Siamo sull'orlo di un cambiamento incredibile, sull'orlo della storia", ha detto Beyoncé, che su un palco tappezzato di scritte "libertà di riproduzione" ha accennato alla questione dell'aborto, un tema su cui c'è grande mobilitazione dell'elettorato femminile e su cui l'ex presidente e candidato repubblicano Donald Trump è in una posizione difficile come antiabortista. "Non sono qui come una celebrità. Non sono qui come politico. Sono qui come madre. Una madre che ha a cuore il mondo in cui vivono i miei figli e tutti i nostri figli. Un mondo in cui abbiamo la libertà di controllare i nostri corpi. Un mondo in cui non siamo divisi. Il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro si fondono per incontrarci qui".

Poi Beyoncé ha annunciato al pubblico l'ingresso di Kamala Harris, sulle note della sua famosa hit "Freedom": "È tempo che l'America canti una canzone nuova. Le nostre voci intonano un coro di unità. Cantano una canzone di dignità e opportunità. Siete pronti ad aggiungere la vostra voce alla nuova canzone americana? Perché io lo sono. Allora facciamolo, signore e signori. Date un grande e rumoroso benvenuto in Texas al prossimo presidente degli Stati Uniti, la vicepresidente Kamala Harris".