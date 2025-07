Milano, 15 lug. (askanews) - In anteprima il video "Crash" il nuovo singolo inedito di Roxy B., brano scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, disponibile in digitale (L'n'R Productions / Universal Music Italy). Fuori anche il video.

"Crash" esprime la profonda nostalgia per un amore passato, vissuto in piena libertà e con ardente passione. Un sentimento intenso che ha lasciato tracce indelebili nel cuore, tra luci e ombre. Il ricordo di quei momenti, unici e totalizzanti, alimenta il desiderio di viverli ancora con la persona amata, pur sapendo che questo potrebbe portare nuovo dolore. Un'altalena di emozioni, tra passione e sofferenza. Un amore travolgente, ancora vivo nel cuore, al cui richiamo non si riesce a resistere.

"Il video, con il susseguirsi di diversi fermo immagine e l'utilizzo di altrettanti tipi di inquadrature e ambientazioni - dice il regista Salvatore Maiorano - in un sapiente gioco di alternanza di immagini, racconta l'altalena emotiva provocata dall'emergere, da un lato, di frammenti di ricordi, accompagnati dal desiderio di replicare la leggerezza e spensieratezza dei bei momenti andati, dall'altro, della consapevolezza che il far rivivere il passato amore, potrebbe arrecare altra sofferenza."

Roxy B. milanese di adozione è una cantante di origini abruzzesi. Voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato, dalle sonorità anni '80. Da sempre appassionata di musica, cresce ascoltando soprattutto le grandi voci femminili americane del jazz, blues, soul e bossa nova (Ella Fitzgerald, Irma Thomas e Astrud Gilberto).