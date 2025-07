Malattia infiammatoria cronica intestinale, dalle emozioni alle azioni

Roma, 1 lug. (askanews) - Azioni precise e strumenti di utilità pratica per dare risposte concrete alle necessità dei pazienti che convivono con una MICI, una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale, coinvolgendo anche le Istituzioni e spingendole ad impegnarsi per migliorare la gestione della malattia e la qualità di vita dei pazienti. Al via la seconda edizione di "Voci di pancia", la campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda farmaceutica Lilly - con il patrocinio di Società Scientifiche e Associazioni dei pazienti - che quest'anno si propone di passare "dalle emozioni alle azioni" e suggerisce quindi soluzioni concentrandosi su tre bisogni emersi dall'ascolto dei pazienti con MICI: sessualità e genitorialità, convivialità e nutrizione, lavoro e studio.

Massimo Claudio Fantini, Segretario Generale Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease: "E' importante fare luce sui sintomi e sull'impatto che i sintomi che queste malattie producono nella vita, in diversi aspetti della vita del paziente, per rafforzare il rapporto e l'alleanza tra medico e paziente per fare in maniera tale che la malattia sia sotto controllo sotto tutti gli aspetti della vita di una persona".

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali colpiscono in Italia oltre 250.000 persone, con un'incidenza in costante aumento, ed hanno un esordio soprattutto in età giovanile, tra i 15 e i 40 anni. Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn sono le due MICI più diffuse. Per i sintomi che le caratterizzano, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali non hanno solo un impatto fisico ma generano un peso psicologico e sociale significativo, spesso sottovalutato.

Alessandro Armuzzi, Responsabile UO IBD, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano: "Sono pazienti che hanno una qualità di vita fortemente impattata nelle loro varie dimensioni e quindi diventa fondamentale una gestione da un punto di vista multidisciplinare, fornendo quando necessario quelle figure che vanno oltre il semplice tecnicismo medico e infermieristico: psicologo, nutrizionista e anche care giver sono figure che diventano fondamentali nella gestione del paziente affetto da Malattia di Crohn o Colite Ulcerosa".

La campagna "Voci di pancia. Dalle emozioni alle azioni" poggia quindi su tre pilastri: il Manifesto delle Azioni sottoscritto dalle associazioni dei pazienti, dalla comunità scientifica, dai rappresentanti istituzionali e di Lilly; tre Guide pratiche, opuscoli rivolti alle persone con MICI per orientarsi tra i temi di sessualità e genitorialità, lavoro e studio, nutrizione e convivialità, attraverso un'informazione chiara e diretta; una serie vodcast in 3 episodi, momenti di dialogo e confronto sulle tre aree di bisogni individuate.

Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Lilly Italia: "L'impegno di Lilly è quello di continuare a generare soluzioni innovative per migliorare la qualità di vita dei pazienti con Malattie infiammatorie croniche intestinali. Con la campagna 'Voci di pancia', cocreata con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche, vogliamo supportare i pazienti oggi a rompere il muro dell'imbarazzo che ruota attorno a queste patologie e offrire ai decisori pubblici strumenti concreti per migliorare i percorsi di cura di queste persone".

Tutti gli strumenti della campagna sono disponibili sul sito www.vocidipancia.it.