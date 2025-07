Trump: da Israele sì a cessate il fuoco di 60 giorni, Hamas accetti

Milano, 2 lug. (askanews) - Il presidente Trump ha annunciato che Israele ha accettato un cessate il fuoco di 60 giorni e ha chiesto ad Hamas di fare altrettanto. "Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, anzi, peggiorerà solo", ha scritto in un lungo post sul suo social network, Truth.

Le condizioni dell'eventuale accordo non sono state specificate, ma il presidente Usa ha detto che all'intesa hanno lavorato Qatar e Egitto che presenteranno una proposta finale.

Come annunciato dal premier israeliano Netanyahu e confermato poi da Trump i due si vedranno a Washington a breve.

"Penso che avremo un accordo la prossima settimana ha detto ai giornalisti dalla Florida parlando dell'incontro con Netanyahu - gli chiederò in modo fermo di mettere fine alla guerra, ma lo vuole anche lui"

Nelle ultime 24 ore i raid israeliani su gaza hanno ucciso 98 persone.