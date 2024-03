Bastoncini e Capitano: Findus celebra le sue "leggende"

Milano, 7 mar. (askanews) - Un prodotto "cult" con un impatto unico nelle cucine delle famiglie italiane. Findus celebra i suoi bastoncini e lo fa con un evento speciale alla Fondazione Catella di Milano. Grazie all'indagine "Dal freezer alla tavola", commissionata ad AstraRicerche da Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, ecco i risultati che raccontano di come il 79,3% dei consumatori italiani apprezzi i mitici bastoncini di pesce. Come confermato dal Country Manager di Findus Italia, Renato Roca: "Findus per gli italiani è un sinonimo di affidabilità, qualità, responsabilità, convenienza e comodità. I bastoncini rappresentano un prodotto simbolo che accomuna tutte le generazioni". Una passione rafforzata dalla recente operazione di Findus a febbraio, che ha visto una riduzione del 20% del prezzo di cessione dei bastoncini di merluzzo sul territorio nazionale: "Abbiamo deciso di adottare un'iniziativa unica nel suo genere e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie italiane, intaccato dalle dinamiche inflattive. Dall'inizio di febbraio, abbiamo ridotto il prezzo di listino dei bastoncini del 20% e abbiamo trovato la collaborazione dei nostri partner per arrivare fino allo scaffale".

Oltre agli interventi di Cosimo Finzi di AstraRicerche sui risultati dell'indagine e della dottoressa nutrizionista Elisabetta Bernardi sul valore nutrizionale dei prodotti Findus, l'Head of Marketing Fish Southern Europe di Findus, Manuel Rubini, ha introdotto ai progetti legati a Capitan Findus: "I risultati dell'inchiesta sono eccezionali e molto confortanti. Capitan Findus si conferma personaggio iconico e riconosciuto, portavoce di valori come qualità, affidabilità e autenticità. Per noi è un asset fondamentale, al centro dalle iniziative di marketing alle cene in famiglia. Prodotti pratici e veloci ma adeguati sul profilo nutrizionale: noi diciamo che i bastoncini garantiscono piatti puliti e bambini felici".

Una figura conosciuta dal 97,8% degli italiani come Capitan Findus ora immortalata, dal 6 al 10 marzo, nell'installazione gigante di 6 metri di Piazza Gae Aulenti, anche per lanciare la collaborazione con Playmobil chiamata "Le avventure del Capitano".