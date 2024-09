Autonomia, Schlein: riforma spacca il Paese e fa male anche al Nord

Roma, 26 set. (askanews) - "Ci teniamo che la gente possa esprimersi su una riforma che spacca in due il Paese che ha bisogno di essere ricucito, è una riforma che fa male anche al Nord, non si può pensare a 20 diverse politiche energetiche". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel giorno della consegna in Corte di Cassazione le firme raccolte, oltre 1milione 300mila, per il quesito referendario contro la legge Calderoli.

"É un bel segnale che l'obiettivo sia stato raggiunto e addirittura doppiato raccogliendole nei mesi estivi", ha aggiunto.