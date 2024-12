Autonomia, Fontana: servirebbe una nuova riforma costituzionale

Roma, 10 dic. (askanews) -È necessaria una riforma costituzionale del Titolo V per chiarire le materie di competenza dello Stato e quelle delle Regioni. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel corso del tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare nella sala del Mappamondo di Montecitorio.

"La legge sull'autonomia si incanala sulla riforma costituzionale del Titolo V fatta nel 2001. Una riforma che forse poteva essere fatta meglio: io per il futuro non vedrei male se qualcuno volesse riformare, mettere mano alla Costituzione chiarendo quali sono le materie che rimangono allo Stato, quali alle regioni: 23 sono attualmente le materie concorrenti. Ora diventerà ancora più complicato il lavoro per il futuro quindi qualcosa a livello costituzionale va cambiato, ricalibrato rispetto a una riforma che c'è stata. Si potrebbero risparmiare tante discussione che ci saranno con il ritorno in Parlamento" della legge Calderoli dopo la sentenza della Consulta.