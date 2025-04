Attacco Usa in Yemen, tv houthi mostra i feriti

Milano, 18 apr. (askanews) - La rete televisiva al-Masirah, affiliata agli Houthi, ha diffuso le immagini che mostrano decine di persone ferite mentre ricevono cure in un ospedale di Hodeidah, in Yemen, in seguito agli attacchi aerei statunitensi sul porto petrolifero di Ras Issa. Secondo un nuovo rapporto, l'esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto questo porto petrolifero strategico nello Yemen, prendendo di mira i ribelli Houthi. Il bilancio delle vittime nell'attacco Usa contro il porto petrolifero è di 58 persone morte e 126 ferite.