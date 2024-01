Attacco in Israele, almeno un morto e 17 feriti. Due arresti

Raanana (Israele), 15 gen. (askanews) - Almeno un morto, una donna, e 17 feriti. È il bilancio provvisorio comunicato dalle forze israeliane e dai servizi d'emergenza, dopo un attacco a Raanana, nel centro di Israele.

Sono stati arrestati due palestinesi originari della zona di Hebron, in Cisgiordania. Secondo il portavoce della polizia i due sono sospettati di aver rubato un'auto prima di investire i passanti in diversi punti del sobborgo di Tel Aviv.

"Si è trattato di un attacco terroristico molto grave", ha commentato il comandante del distretto centrale della polizia, Avi Bitton, secondo cui uno degli attentatori, dopo aver lanciato l'auto sulla folla, ha accoltellato alcune persone, apparentemente anche la donna deceduta poi in ospedale per le gravi ferite riportate. Tra i feriti, riporta il Times of Israel, ci sono almeno sette minori, di cui uno è in gravi condizioni.