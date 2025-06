Art Basel, Sassolino: il mercato è il campo da gioco che abbiamo

Basilea, 20 giu. (askanews) - "Se decidi di stare dentro il sistema, questo è il tavolo da gioco che ci è dato in cui giocare. E logicamente si potrebbero aprire tante questioni su cosa è il mercato, però in qualche modo è uno di quei compromessi con cui devi riuscire a convivere. E ammetto che sono felice di essere qua". Così Arcangelo Sassolino, uno degli artisti italiani protagonisti ad Art Basel, ha spiegato ad askanews il suo rapporto con il mercato e il sistema dell'arte, che nella fiera svizzera si mostrano in tutta la loro struttura.