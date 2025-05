Torna Mauro Repetto, il nuovo brano è "DJ Sole"

Roma, 30 mag. (askanews) - Torna Mauro Repetto con "DJ Sole", l'inedito arrivato in radio, negli store digitali e online con un videoclip particolare. Un action movie (diretto da Stefano Salvati) realizzato con l'utilizzo di software di nuova generazione; è stato filmato con la collaborazione di un team di artisti italiani tra i migliori nel settore dell'AI e del 3D.

"DJ Sole" farà parte della colonna sonora di un progetto che vedrà la luce in concomitanza con la nuova stagione della serie tv sugli 883, di cui il videoclip è pensato come un trailer ideale. Uno spettacolo teatrale dove le nuove tecnologie si uniranno alla creatività di Repetto. A 30 anni da "Nord Sud Ovest Est", Mauro Repetto ha ritrovato il contatto con il suo pubblico che per certi versi lo ha "riscoperto". Sul nuovo singolo (pubblicato da Nar International e distribuito da ADA / Warner Music Italy) Repetto ha commentato: "C'è un fil rouge, una continuità che non si è mai spezzata ma solo temporaneamente sospesa. Ora sto vivendo il mio 'Italian dream' e questo mi fa enormemente piacere".

Il successo del libro-autobiografia "Non ho ucciso l'uomo ragno", quello della serie Sky e dell'one-man show "Alla ricerca dell'uomo ragno" prodotto, scritto e diretto da Maurizio Colombi e Stefano Salvati (che ha toccato 50 città in tutta Italia in 8 mesi, da Bolzano a Messina passando per la Svizzera), ha riacceso i riflettori sull'artista.

"La musica per me è un'ancora di salvataggio e una necessità. Il rap è stato molto importante per me, ma anche il rock e la musica black, l'R and B, il soul. Quando ero con Max campionavamo le musiche mentre ora suono la chitarra, quindi l'energia rock dei Kiss è stata la prima cosa che ho chiesto al mio produttore artistico. Per questo mio ritorno sulla scena musicale ho voluto scrivere un pezzo che trasmettesse sia la voglia di dance che l'energia del rock, un po' a metà tra Donna Summer e i Kiss appunto". E sul nuovo brano prodotto artisticamente da Matteo Bonsanto: "L'ispirazione per scrivere questo brano è nata da una frase cantata in New Sensation da Michael Hutchence degli INXS, gruppo che ho sempre adorato ' and the sun comes, like a God ': questo sole che arriva come un Dio ma anche come un disc jockey per farci star bene. Io e lei su una spiaggia, aspettando che il sole mixi i sogni e la musica che vorremmo ascoltare. Ecco, con DJ SOLE, vorrei comunicare tutta l'energia che è dentro di me ma anche l'energia assoluta che l'estate infonde, così come la spensieratezza, la voglia di ballare, stare assieme e divertirsi".