Meloni ad Astana, siglati accordi Italia-Kazakhstan per 4 miliardi

Astana, 30 mag. (askanews) - Diversi gli accordi scambiati ad Astana tra Italia e Kazakhstan in occasione della visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha avuto un incontro bilaterale con il presidente Qasym-Jomart Tokayev.

Oltre alla dichiarazione congiunta sul Partenariato strategico bilaterale, sono stati siglati tra gli altri, l'Accordo di riammissione in tema di migrazioni, la dichiarazione congiunta in materia di minerali critici e materie prime critiche, un accordo (tra Maire - Tecnimont - Samruk-Kazyna - Fondo Sovrano) sulla cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e per l'abilitazione della transizione innovativa della Nazione.

Accordi, si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine dell'incontro bilaterale, per un valore di oltre 4 miliardi di euro. I due leader hanno sottolineato "l'elevato potenziale per un ulteriore sviluppo del partenariato commerciale e di investimento. Tra i settori chiave della cooperazione figurano il settore petrolifero e del gas, l'energia (comprese le energie rinnovabili e verdi), la gestione delle risorse idriche, l'ingegneria meccanica, il complesso agroindustriale e altri settori.