Ancelotti in tribunale a Madrid per evasione fiscale:"Sono innocente"

Roma, 2 apr. (askanews) - L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti arriva in tribunale per affrontare il processo per la presunta mancata dichiarazione dei redditi all'ufficio delle imposte spagnolo, l'ultimo di una serie di casi che hanno preso di mira personaggi dello sport in Spagna.

I pm hanno chiesto una pena detentiva di 4 anni e 9 mesi per il professionista italiano, 65 anni, accusandolo di essere costato alle casse dello Stato spagnolo più di un milione di euro a causa di guadagni non dichiarati in particolare sui diritti di immagine nel 2014 e 2015. Casi simili precedenti che hanno coinvolto alcuni calciatori hanno portato a condanne con sospensione.

Il processo si tiene presso l'Alta Corte di Giustizia di Madrid e durerà presumibilmente due giorni. Un giudice che guida l'inchiesta ha affermato che Ancelotti ha "riconosciuto" le azioni che hanno privato l'erario di introiti, secondo un documento del tribunale del 2023 visionato dalla France Presse, il che potrebbe aprire la porta a un accordo dell'ultimo minuto con i pubblici ministeri per risolvere il caso senza processo ed evitare la prigione.