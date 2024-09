Alluvioni, Giani: parole di Musumeci su Emilia Romagna ingenerose

Firenze, 20 set. (askanews) -"Le parole del ministro Musumeci mi sembrano ingenerose". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, commentando con i giornalisti le dichiarazioni di ieri del ministro, in particolare sull'Emilia-Romagna che non avrebbe speso "tutti i soldi" per il dissesto idrogeologico.

"Io ci vedo molta demagogia, innanzitutto perché le cifre che sono state destinati sono molto inferiori a quelle che sarebbero state necessarie. E anche quelle destinate, signori, si tratta di fare le gare d'appalto, l'approvazione dei progetti quindi di cosa ci si lamenta sul fatto dei soldi non spesi, quando noi siamo soltanto a un anno dagli episodi scorsi? Quando in Italia per realizzare un'opera pubblica ci vogliono quattro o cinque anni. E quindi -ha concluso Giani- le parole del ministro Musumeci mi sembrano ingenerose".