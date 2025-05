Air Europa festeggia 25 anni in Italia: "Possiamo crescere ancora"

Milano, 29 mag. (askanews) - Air Europa ha festeggiato i 25 anni di operatività in Italia e, per l'occasione, abbiamo incontrato Renato Scaffidi, Country Manager della compagnia aerea per il nostro Paese, che ci ha parlato del valore di questo anniversario. "Abbiamo iniziato nel 2000 - ha spiegato ad askanews - avevamo un volo da Roma e uno da Milano e oggi abbiamo sei voli al giorno, due da Milano, due da Roma e due da Venezia. Venezia l'abbiamo ripreso l'altro anno dopo la sfortunata e triste parentesi della pandemia e oggi trasportiamo circa 400.000 passeggeri all'anno dall'Italia verso il nostro aeroporto principale che è quello di Madrid e da lì circa l'85-90 % proseguono poi per le nostre destinazioni verso il continente americano. Noi serviamo in particolar modo il Centro-Sud America, i Caraibi e una piccola parte del Nord America, perché arriviamo su Miami e su New York".

L'Italia è rilevante per Air Europa ed è il mercato che vende di più dopo la casa madre spagnola, ma per arrivare a questi risultati si è dovuto anche attraversare il periodo molto difficile della pandemia. "Noi - ha aggiunto il manager - lo abbiamo superato con grandissime difficoltà, ma in modo brillante, soprattutto per alcune questioni. La prima è che abbiamo totalmente riorganizzato la compagnia basando tutto su due pilastri, uno il rinnovamento della flotta e l'altro la qualità del servizio. Un'altra cosa secondo me molto importante, di cui andiamo sinceramente orgogliosi, è che questo lavoro di riorganizzazione lo abbiamo fatto senza licenziare una persona".

In un comparto come quello dell'aviazione che comunque sta affrontando sfide significative e complesse, Air Europa prova anche a guardare al futuro: "Pensiamo di poter aprire anche nuove rotte, quest'anno ne abbiamo aperta una sola nuova che è Istanbul - ha concluso Renato Scaffidi - però l'idea quella di continuare in questo piano di sviluppo. La grande fortuna che abbiamo è che da tre anni a questa parte l'azienda cresce, si è consolidata, ha fatto buoni risultati e quest'anno a quanto stiamo vedendo, siamo già quasi a metà dell'anno, avremo un altro ottimo anno e quindi siamo onestamente e moderatamente ottimisti per il futuro".