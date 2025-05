Milano, 12 mag. (askanews) - Centinaia di membri della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno manifestato a Ramallah, in Cisgiordania, per chiedere la protezione delle équipe mediche e degli operatori umanitari in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che cade l'8 maggio. La marcia ha incluso un funerale simbolico per coloro che hanno perso la vita durante il servizio.