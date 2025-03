Acqua, Mazzarella: Necessario incrementare investimenti

Roma, 26 mar. (askanews) - "La nuova edizione del Blue Book, la nostra pubblicazione che fornisce una panoramica sul servizio idrico integrato, mette in luce innanzitutto un problema sulla governance del sistema idrico: troppo frammentata tra piccoli enti, cosa che in alcuni territori del nostro Paese rende difficile raggiungere il livello minimo di investimenti per l'adeguamento delle reti. Il servizio idrico è atteso da sfide importanti, come il cambiamento climatico e quello demografico". Lo ha detto questa mattina Francesca Mazzarella, Direttore della fondazione Utilitatis, intervenuta a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. E ha aggiunto: "Il settore ha bisogno di investimenti, ci stiamo chiedendo cosa succederà quando termineranno i finanziamenti del Pnrr, sicuramente diventerà determinante il contributo degli operatori privati. In Italia le tariffe sono più basse che negli altri paesi europei, ciò significa che il privato investe meno, ma c'è crescente sensibilità internazionale, come dimostrato dall'istituzione di una direzione dedicata nell'Unione europea".