A Roma l'incontro su data center ed innovazione industriale

Roma, 8 lug. (askanews) - Si è svolto presso la sede di CEOforLIFE a Roma l'evento "Data Center e crescita industriale. La nuova strategia italiana per l'innovazione e la competitività", organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Razionali e da Open Gate Italia. L'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e operatori del settore sulle sfide e le opportunità legate allo sviluppo delle infrastrutture digitali con particolare riferimento ai data center in Italia. Abbiamo parlato con Laura Rovizzi, CEO di Open Gate Italia:

"La necessità di costruire i data center, i grandi data center, ma soprattutto è stato evidenziato i data center al confine dei territori, quindi si chiama ledge tecnicamente, è emersa in modo plateale. Un pacchetto di norme che consenta un'implementazione ottimale, cioè devono essere privilegiati in un modo con un incentivo indiretto i progetti che per esempio incentivano l'innovazione".

Importante il legame tra data center e sostenibilità, nel corso della giornata sono state illustrate le soluzioni più avanzate in termini di efficientemento energetico, riduzione dell'impatto ambientale e recupero del calore residuo. È poi intervenuto Luca Beltramino, Vicepresidente dell'Italian Datacenter Association e Patrizio Rinaldi:

"I data center rappresentano un'esperienza per il futuro, una caratteristica che se è sviluppata sul territorio nazionale permetterà questo famosissimo concetto di trasformazione digitale perché nei data center si fa storage, compute e networking che sono le tre competenze principali dei data center e la si fa in maniera estremamente sostenibile".

Diversi i panel di confronto che hanno messo in luce la funzione dei data center ed il rapporto tra questi ed i Content Delivery Network. Particolare attenzione alle opportunità offerte dal cloud nel processo di trasformazione digitale, le peculiarità delle Content Delivery Network (CDN) e l'impatto economico positivo dei data center e del cloud per la competitività e la crescita del Paese. Infine abbiamo parlato Giulia Gasparini, Country Manager di AWS Italia:

"AWS ha da partire dal 2020 una region operativa nel paese che garantisce qui la sovranità digitale e soprattutto permette alle aziende di qualunque dimensione di qualunque industria di accedere ai servizi cloud. I servizi poi sono assolutamente sicuri, questo perché noi rispondiamo a più di 300 normative e compliance globali molte di queste sono anche europee e nazionali".

L'incontro si è concluso con un momento di networking, confermando la volontà condivisa di costruire un dialogo stabile e strutturato tra pubblico e privato, in grado di accompagnare l'evoluzione dell'ecosistema digitale italiano e renderlo competitivo a livello europeo.