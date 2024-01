A Parigi i funerali di Delors, Macron: ha riconciliato l'Ue col futuro

Parigi, 5 gen. (askanews) - Cerimonia solenne a Parigi all'Hotel des Invalides per i funerali di Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, padre dell'euro, colonna portante della moderna Unione europea. "Ha riconciliato l'Europa con il suo futuro, ha contribuito a disegnare il profilo dell'Europa attuale, tratto per tratto", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante l'orazione funebre. Presenti a Parigi leader di tutta Europa, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. A Bruxelles bandiere a mezz'asta al Parlamento europeo in segno di lutto e rispetto.