A Parigi 2024 cerimonia apertura fra battelli, pioggia e celebrità

Parigi, 27 lug. (askanews) - Le Olimpiadi di Parigi sono ufficialmente cominciate sotto la pioggia con una cerimonia che rimarrà nella storia grazie alla sfilata delle squadre olimpiche sulla Senna avvenuta sotto una pioggia battente. Per gli organizzatori è stata comunque un successo.

"Siamo davvero molto felici. È stata una cerimonia molto, molto bella, esattamente come l'avevamo sognata - dice Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024 - Abbiamo lavorato duramente per anni per onorare la Francia, i Giochi Olimpici e gli atleti. Volevamo offrire una cerimonia completamente nuova, con molta audacia, molti messaggi, alcune belle sorprese, sia nella musica, che nell'illuminazione, nel calderone o nell'onore degli atleti".

La cerimonia si è svolta all'insegna della spettacolarità, fra tante sorprese e celebrità, forse troppe per qualcuno che ha criticato la scarsa attenzione agli atleti rispetto al resto.

Fra gli altri si sono esibiti Lady Gaga e Celine Dion, la torcia è passata nelle mani di Zidane e poi di un quartetto d'eccezione, Rafael Nadal, Carl Lewis, Nadia Comaneci e Serena Williams.

E infine il braciere è volato in cielo su una mongolfiera.