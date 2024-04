A Osaka la simpatica ippopotama creduta maschio per 12 anni

Milano, 23 apr. (askanews) - Gen-chan, esemplare di ippopotamo dello zoo di Osaka in Giappone, per anni è stata creduta un maschio prima che il suo comportamento insolito e, infine, un test del DNA rivelassero che si tratta, in realtà, di una femmina.

La simpatica ippopotama è giunta allo zoo di Osaka nel 2017, ha 12 anni e proviene da un parco safari messicano, i cui responsabili avevano assicurato che si trattava di un maschio.

Divenuta adulta, però, Gen-chan non ha mostrato il comportamento tipico dei maschi della sua specie che, per esempio, segnano il loro territorio e affermano la loro autorità spargendo i loro escrementi in giro con il movimento circolare della coda.

Inoltre non corteggiava le femmine ma le guardie dello zoo avevano difficoltà a controllare visivamente il suo sesso, poiché gli ippopotami possono essere molto aggressivi e pericolosi .

Per questo è stato chiesto di effettuare un test del DNA a un'istituzione esterna e il risultato ha mostrato che Gen-chan è una femmina che, però, ha mantenuto il suo nome.

"Chan", infatti, è un diminutivo affettuoso in Giappone che generalmente viene attaccato ai nomi dei bambini e, più comunemente, proprio alle ragazze.