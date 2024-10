Zelensky: stop alla guerra entro il 2025, ecco il nostro piano

Berlino, 11 ott. (askanews) - "Oggi presento a Olaf un piano su come penso che possiamo costringere la Russia alla pace, cioè su come speriamo di mettere fine alla guerra. Vorrei che finisse non più tardi dell'anno prossimo, il 2025, con la garanzia che l'aggressione non si ripeta". L'orizzonte temporale viene indicato per la prima volta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Berlino a margine dell'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine del tour europeo che lo ha visto anche a Londra, Parigi e Roma dove ha incontrato anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Zelensky sta chiedendo l'accordo all'uso di armi a lungo raggio per colpire il territorio russo, e presentando il suo "piano per la vittoria".