Zelensky: sgradevole che Trump abbia chiamato prima Putin

Milano, 13 feb. (askanews) - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che non è stato "molto piacevole" che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia telefonato al Presidente russo Vladimir Putin prima di lui.

"Abbiamo già avuto tre conversazioni con il Presidente Trump. Perciò non accetto che per lui era prioritario parlare prima con la Russia. È sgradevole in ogni caso - ha detto - sapete come la società ucraina, come tutti noi e gli europei reagiamo prima di tutto si tratta dell'Ucraina e non ci può essere nulla che riguarda l'Ucraina senza l'Ucraina".