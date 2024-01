Zelensky in Lituania: Putin non si fermerà finché non la finiremo con lui

Vilnius, 10 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Lituania ha avvertito che Vladimir Putin non fermerà la sua guerra in Ucraina se Kiev e i Paesi occidentali non avranno "finito" con lui.

"La Lituania, la Lettonia, l'Estonia e la Moldavia potrebbero essere i prossimi. Ed è un fatto. Se non riusciamo a resistere. Lo abbiamo già sentito di recente: hanno iniziato a parlare della Finlandia, hanno iniziato a parlare dell'indipendenza dell'Uzbekistan etc. Non smetterà, fino a quando non avremo finito (con lui) tutti insieme".

E sui tentennamenti dei Paesi sugli aiuti all'Ucraina, Zelensky ha aggiunto: "Penso che dovremo prestare attenzione alla retorica del presidente della Federazione russa. Non ha intenzione di fermarsi. Ci vuole occupare completamente. E alle volte l'esitazione dei nostri partner in merito alla velocità dell'assistenza finanziaria e militare all'Ucraina non fanno che aggiungere coraggio e forza alla Federazione russa. Di conseguenza non bisogna assolutamente ritardarla".